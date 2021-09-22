Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На место пропажи Ан-26 в Хабаровском крае выдвинулись спасатели

Анна Назайкина
13:04 22.09.2021
По предварительным данным, на борту воздушного судна находился летный состав в количестве шести человек.
На место пропажи Ан-26 в Хабаровском крае выдвинулись спасатели
© Фото: Fedor Leukhin, Wikimedia
Читайте нас на:

На место пропажи самолета Ан-26 в Хабаровском крае отправились спасатели. Об этом говорится в сообщении МЧС.

«Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации.  Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту», - сообщили в ведомстве.

Было уточнено, что поиски пропавшего воздушного судна осложняются темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.

Ранее стало известно, что в 38 км от аэропорта Хабаровска с радаров исчез Ан-26. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился летный состав, состоящий из шести человек. Уточняется, что самолет совершал технический полет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:28 В стране и мире
Видео
В Амурском спасательном центре рассказали о поисках пропавшего под Хабаровском Ан-26
13:32 В стране и мире
В Кремле ответили на версию о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
11:38 В стране и мире
Видео
Коллега погибшего от рук пермского стрелка врача раскрыла обстоятельства трагедии
11:17 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили исходящие от лаборатории Лугара в Грузии риски для России
07:42 В стране и мире
Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2022 году
Популярное
Видео
Привет из 90-х: момент задержания участников массовой драки в Крыму попал на видео
Мясников назвал признаки приближающегося инсульта
Видео
Неравный бой: пенсионерка смогла отбиться от напавшего на нее грабителя
Невролог назвал лучшие способы справиться с мигренью
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.