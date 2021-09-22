На место пропажи Ан-26 в Хабаровском крае выдвинулись спасатели
На место пропажи самолета Ан-26 в Хабаровском крае отправились спасатели. Об этом говорится в сообщении МЧС.
«Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту», - сообщили в ведомстве.
Было уточнено, что поиски пропавшего воздушного судна осложняются темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.
Ранее стало известно, что в 38 км от аэропорта Хабаровска с радаров исчез Ан-26. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился летный состав, состоящий из шести человек. Уточняется, что самолет совершал технический полет.