В стране и мире На место пропажи Ан-26 в Хабаровском крае выдвинулись спасатели Анна Назайкина По предварительным данным, на борту воздушного судна находился летный состав в количестве шести человек. © Фото: Fedor Leukhin, Wikimedia Читайте нас на: На место пропажи самолета Ан-26 в Хабаровском крае отправились спасатели. Об этом говорится в сообщении МЧС. «Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту», - сообщили в ведомстве. Было уточнено, что поиски пропавшего воздушного судна осложняются темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. Ранее стало известно, что в 38 км от аэропорта Хабаровска с радаров исчез Ан-26. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился летный состав, состоящий из шести человек. Уточняется, что самолет совершал технический полет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика