Россиянам назвали «секретное оружие» иммунитета

Вакцинация, долгие ежедневные прогулки и напитки с медом, лимоном и имбирем помогут укрепить иммунитет в холодное время года. Такого мнения придерживается врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Как он подчеркнул в интервью радио Sputnik, самый надежный способ усилить защиту организма - это сделать прививку от таких опасных инфекций, как коронавирус и грипп, отметил доктор. По его мнению, это первый и главный шаг для сохранения здоровье в период осеннего роста заболеваемости.

Ежедневная ходьба - это «секретное оружие» человека, которое поддерживает сильный иммунитет, отметил терапевт.

«Секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, - нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается», - пояснил доктор.

Некоторые «вспомогательные средства» могут повысить сопротивляемость организма различным «осенним» вирусным инфекциям. Речь идет о какао, чае с медом, лимоном и имбирем, а также фруктах с большим содержанием витамина C.

Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. Прежде всего стоит избегать лиц, которые чихают и сморкаются, заключил доктор.