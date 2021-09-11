В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с гриппом этой осенью

Насколько сложной будет ситуация с гриппом в новом эпидсезоне зависит от соблюдения санитарных требований. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В сезоне 2020-2021 годов в России выявлялись лишь единичные случаи гриппа... Во многом это связано с соблюдением противоэпидемических мероприятий - ношение медицинских масок, избегание мест массового скопления людей, тщательная гигиена рук, вакцинация. Но если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом. Какой будет нынешний эпидсезон, также зависит от соблюдения всех этих профилактических мер», - сказала Пшеничная в беседе с ТАСС.

С ее слов, самым эффективным средством от заболевания является своевременная вакцинация. Особенно актуально это сейчас, на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Пшеничная отметила, что необходимо успеть привиться от гриппа в период с сентября по ноябрь, до подъема заболеваемости. Сочетание двух инфекций переносится крайне тяжело, предупредила специалист.

«Следует помнить, что интервал между вакцинацией от COVID-19 и гриппа должен быть минимум один месяц. Если ответственно относиться к здоровью своему и окружающих и своевременно сделать прививку от гриппа, то его эпидемии вполне можно будет избежать», - заключила эксперт.

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев напомнил россиянам о том, какие прививки у них должны быть.

По его мнению, обязательной является вакцина против гепатита. Далее следует вспомнить, производилась ли в детстве прививка от кори. Если нет, то ее надо сделать, поскольку взрослые тяжело переносят эту болезнь. Также Акинфиев отметил, как важно каждые десять лет делать вакцину против столбняка и дифтерии.