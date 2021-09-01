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Терапевт назвала главный секрет защиты от гриппа при похолодании

Анна Берестовая
00:53 01.09.2021
Врач рассказала о том, как можно избежать гриппа, не допустив появления простудных заболеваний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Врач-терапевт Людмила Лапа дала рекомендации, как не «подхватить» грипп, особенно актуальные в период смены лета на осень. По словам специалиста, этот вирус в основном «атакует» человека, когда у него уже имеется простудное заболевание, будь то даже просто воспалившееся и заболевшее горло.

«Поэтому вопрос, на самом деле, самый основной - это одеваться по сезону. Не ходить "раздетыми" в холодную погоду. А сейчас она будет самая коварная», - подметила медик.

Лапа указала, что в скором времени ожидается достаточно резкое похолодание, что, с учетом нынешней теплой погоды, создаст большой температурный перепад. На организм подобные перепады влияют очень заметно и могут приводить к  «любым осложнениям» той же простуды.

«Простыли - остались дома, лечим. Температура есть - надо сразу лечиться. И противовирусную и антибактериальную терапию и противогрипковую и препараты симбиотики, пробиотики обязательно принимать. Как в последнее время рекомендует ВОЗ», - посоветовала врач.

Она отметила, что лечение необходимо проводить независимо от того, какой именно это вирус: вирус гриппа или даже коронавирусная инфекция. Так, к примеру, СOVID-19 может распознать только врач и лишь после анализов, дожидаться результатов которых для начала лечения специалист назвала не лучшей идеей.

«Ждать результатов анализов и не лечиться - это самое плохое при любой вирусной инфекции. Начинаются сразу аутоимунные осложнения. Это могут быть и арахноидиты и ревматоидные артриты - все, что угодно. Поэтому - лечиться сразу», - заключила терапевт.

Ранее Людмила Лапа выразила мнение, что после вакцинации от коронавирусной инфекции, по ее мнению, нет необходимости прививаться дополнительно от гриппа. Она объяснила, что считает прививку от COVID-19 достаточной подготовкой иммунной системы для защиты от такого вируса.

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