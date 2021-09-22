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Врач объяснил, что означает ломота суставов при смене погоды

Светлана Иванова
10:57 22.09.2021
Подобное состояние лечится включением в рацион биологических добавок с коллагеном и минералами, а также грязевыми аппликациями, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: uwe umstätterimageBROKER, globallookpress
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Ломота суставов при перемене погоды может указывать на нехватку элементов и коллагена в организме. Об этом рассказал «Звезде» невролог, кардиолог Павел Хорошев.

Специалист подчеркнул, что в целом человеческое тело хорошо адаптировано для противостояния переменам климата, поэтому смена погоды не должна влиять на самочувствие. Однако, если человек замечает, что у него регулярно при температурных перепадах «крутит суставы», необходимо обратиться с жалобами к врачу.

«Иногда имеет смысл призадуматься, если болят колени, если происходит однозначно всякий раз при смене погоды вот такая ломота в коленях, это может говорить о том, что у человека не хватает витаминов и коллагена», - указал Хорошев.

Он отметил, что подобное состояние купируется включением в рацион биологических добавок с коллагеном и минералами, а также аппликациями с лечебной грязью.

Кардиолог добавил, что порядка 40% людей чувствуют перемены погоды. По его словам, это связано с доставшимися от предков рецепторами, которые могут улавливать изменение давления.

«Это досталось им от предков, они должны были при изменении давления, которое предвещало страшный ураган или ливень, изменить положение свое и своих детей, бежать от стихийного бедствия», - пояснил врач.

Он отметил, что именно по этой причине люди чувствуют дискомфорт при изменении погоды, однако нужно без тревоги относиться к этим неясным ощущениям.

Справиться с этим состоянием поможет правильное питание, достаточное количество жидкости, регулярный сон и прогулки, комфортные психологические условия. Врач указал, что резкая смена погоды может представлять опасность только для людей с очень слабым здоровьем.

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