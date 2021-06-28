Врач предупредил метеозависимых о «грозных осложнениях» из-за перемены погоды

Снижение температуры воздуха, изменение уровней атмосферного давления и влажности чревато серьезными осложнениями для людей с метеозависимостью. О том, как уберечь себя в дни перемен погоды, «Звезде» рассказал врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

По его словам, ухудшение самочувствия могут почувствовать и молодые люди, часто это связано с вегетативными расстройствами. Однако особо острожными следует быть пожилым, так как в их возрасте уже имеются различные заболевания или предшествующие им состояния, пояснил Конев.

«В пожилом и старческом возрасте это, как правило, или предболезнь, или болезнь, и реакции патологические особенно сердечно-сосудистой системы, они чреваты развитием грозных осложнений. Я имею в виду острый коронарный синдром может развиться, инфаркт, инсульт», - рассказал доктор.

Чтобы предупредить тяжелые последствия Конев посоветовал обратиться к лечащему врачу, который может подкорректировать терапию. Кроме того, во время изменения погодных условий следует внимательнее относиться к своему образу жизни.

«Хорошо бы, конечно, чтобы в эти дни перемен были полноценный сон, полноценное питание. То, что мы называем здоровым образом жизни, вести в эти дни и не перенапрягаться. Много не работать ни физически, ни находиться около компьютера или телевизора долго», - отметил специалист.

Ранее врач назвала способы перестать зависеть от перемен погоды.