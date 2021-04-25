Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью

Метеочувствительность напрямую связана с изменениями в погоде, а также скачками атмосферного давления. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук Белла Шурдумова.

«Человеческий организм на эти изменения тоже реагирует, либо повышением давления, либо понижением, либо головными болями», – подчеркнула врач.

По словам специалиста, если у человека крепкое здоровье, то он не так сильно подвержен перемене погодных условий. Однако люди с хроническими заболеваниями, а также дети и пожилые люди более метеозависимы, рассказала врач. В любом случае, необходимо контролировать свое состояние, а также измерить давление, отметила Шурдумова.

«Не пить понижающие давление препараты, если все-таки давление низкое. То есть, в первую очередь, – это контролировать, и понять, что происходит, а потом уже как-то это корректировать», – напомнила эндокринолог.

Укрепление иммунитета, причем в течение всего года, – основной способ помочь себе при метеочувствительности, рассказала специалист.