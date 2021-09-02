«Не для себя, а против России»: в США состоялась встреча Байдена и Зеленского

В Америке состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Это первая встреча главы Украины в статусе президента с американским коллегой. На согласование переговоров ушло больше двух лет — только в августе встречу переносили 3 раза.

Джо Байден, приветствуя Зеленского, зачитывает заранее приготовленный текст. По словам американского президента, у США и Украины общие ценности, а партнерство между странами впервые стало таким крепким за последние 30 лет.

«США и Украина разделяют общие ценности, а партнёрство между двумя странами стало очень крепким за последние 30 лет. Я до сих пор помню мое выступление в Раде несколько лет назад, и я с нетерпением жду новой встречи», — сказал Байден.

Президент Украины ответил американскому коллеге, что у него насыщенная повестка и много ожиданий от встречи.

«Сегодня у меня очень насыщенная повестка для наших отношений. Возможно, сейчас не получится рассказать обо всем, но наши переговоры имеют огромную важность для наших стран», — подчеркнул президент Украины.

Как только прозвучали последние фразы лидеров, от американских журналистов началось много вопросов, причем на одну тему — про Афганистан. Президент США все, что связано с Афганистаном, оставляет без комментариев. Зато пользователи Интернета стали активно обсуждать детали встречи. Некоторые отметили, что Байден, например, сидел уверенно, положив нога на ногу, а Зеленский будто бы «утонул» в кресле.

Сами переговоры длились около двух часов. О том, сколько продлится встреча, было известно заранее. Все дело в плотном графике Байдена, поэтому к журналистам Зеленский вышел один. Говоря об итоге встречи президент Украины отметил, что состоялся «нормальный мужской разговор».

«Мы много говорили про НАТО, говорили про миссию и роль Украины и где она в этом альянсе. Я считаю, что в целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно в солнечной атмосфере. Но такой нормальный мужской разговор», — отметил Зеленский.

По результатам переговоров Вашингтон пообещал выделить около 100 млн долларов — половину на борьбу с коронавирусом, а другую половину для гуманитарной помощи. Еще президент пообещал 60 млн на поставку военной техники, хотя в прошлом году сумма была 300 млн. Договорились и противостоять Северному потоку-2, но потом, в будущем.

Встречу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российская тематика обсуждалась в основном в отрицательном ключе.

«Мы обратили внимание, что российская тематика была высокa в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком „минус“. И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть, они дружат не для себя, а против России. Это тоже может вызывать только сожаление», — отметил Песков.

Ранее Мария Захарова сказала, что Украина подвергает себя опасности, разрешая Вашингтону использовать Киев как оружие.