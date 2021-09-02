«Я доволен»: Зеленский описал впечатления от визита в США

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что остался доволен своим визитом в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил после переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

«Я доволен в целом нашим визитом», - признался президент.

По его словам, в рамках его посещения США уже подписаны и еще будут оформлены более 20 документов с учетом дальнейших планов на Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Зеленский также отметил, что в его программе намечены встречи с технологическими и цифровыми компаниями и еще «много вещей».

«Думаю, там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке», - указал он.

Глава Украины обозначил, что считает заявление двух президентов, сделанное по итогу переговоров с Байденом, в котором заявляется о как никогда крепкой связи Киева и Вашингтона, «достаточно мощным». Он также отметил, что с американской стороны высказывались исключительно приятные слова.

«Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично... не было совсем», - цитирует Зеленского РИА Новости.

Президент Украины также добавил, что забыл детально обсудить с Джо Байденом его визит на Украину. Зеленский признался, что вспомнил о необходимости подобного разговора лишь после встречи. На само поднятие данного вопроса, при этом, повлияли слова лидера США о его желании вновь побывать на Украине.