Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Я доволен»: Зеленский описал впечатления от визита в США

Анна Берестовая
03:07 02.09.2021
Владимир Зеленский остался доволен визитом в США после встречи с Байденом.
«Я доволен»: Зеленский описал впечатления от визита в США
© Фото: Doug Mills Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что остался доволен своим визитом в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил после переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

«Я доволен в целом нашим визитом», - признался президент.

По его словам, в рамках его посещения США уже подписаны и еще будут оформлены более 20 документов с учетом дальнейших планов на Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Зеленский также отметил, что в его программе намечены встречи с технологическими и цифровыми компаниями и еще «много вещей».

«Думаю, там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке», - указал он.

Глава Украины обозначил, что считает заявление двух президентов, сделанное по итогу переговоров с Байденом, в котором заявляется о как никогда крепкой связи Киева и Вашингтона, «достаточно мощным».  Он также отметил, что с американской стороны высказывались исключительно приятные слова.

«Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично... не было совсем», - цитирует Зеленского РИА Новости.

Президент Украины также добавил, что забыл детально обсудить с Джо Байденом его визит на Украину. Зеленский признался, что вспомнил о необходимости подобного разговора лишь после встречи. На само поднятие данного вопроса, при этом, повлияли слова лидера США о его желании вновь побывать на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:00 Армия
Видео
Участники «Эльбрусского кольца» произвели транспортировку «пострадавшего»: видео
23:36 Спорт
Сборная России сыграла вничью с командой Хорватии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 по футболу
21:32 Спорт
«Авангард» одолел ЦСКА и завоевал Кубок Открытия КХЛ
19:32 В стране и мире
Видео
Врио начальника ИВС в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий
17:11 В стране и мире
Видео
«Лучшее соотношение цены и качества»: глава Минобороны Сербии об использовании российских УАЗ «Патриот»
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Таджикистан, Киргизия
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.