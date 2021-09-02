Шойгу спрогнозировал появление гиперзвуковых летательных аппаратов

В России могут быть разработаны летательные аппараты, летящие со скоростью 6-7 Махов. Такое предположение сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в рамках марафона «Новое знание» в Национальном центре управления обороной.

«Наверное, можно ждать, когда появятся летательные аппараты со скоростями в 6-7 Махов. И тогда эти материалы будут применимы уже в гражданской сфере. Тогда мы сможем - 45 минут, и мы в Петропавловске-Камчатском», - сказал он.

Шойгу добавил, что оснащенность Российской армии современным оружием превышает 70%, что является самым высоким показателем в мире.

Также министр рассказал о работе Национального центра управления обороной. По словам министра, из НЦУО идет управление Вооруженными силами на территории РФ и за ее пределами.