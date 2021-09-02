Шойгу заявил, что НЦУО следит за ситуацией по всему миру

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, выступая перед молодыми людьми на марафоне «Новое знание», рассказал о работе Национального центра управления обороной.

«Мы отсюда управляем, собственно, всем - нашим флотом, передвижением грузов, обеспечением армий, обеспечением проведения большой работы в Сирии, наших баз в Киргизии, Армении, управлением силами в Нагорном Карабахе миротворческими, управлением тыловым обеспечением», - отметил министр обороны РФ.

Встреча проходила в стенах НЦУО РФ. По словам министра, отсюда идет управление Вооруженными силами на территории нашей страны и за ее пределами.

Десятки воздушных судов находятся в воздухе, их перемещения, как и ситуацию в Сирии и Карабахе и других регионах мира, отслеживает НЦУО, добавил министр.

НЦУО следит за ситуацией по всему миру, координирует действия ВС РФ и поддерживает их в боеспособном состоянии, а также выполняет другие задачи по обеспечению национальной безопасности не только в России, но и в других странах.