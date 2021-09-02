Шойгу заявил, что ни одна страна в мире не имеет такого высокого процента современного оружия, как РФ

Оснащенность Российской армии современным оружием превышает 70%, что является самым высоким показателем в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной, выступая в рамках марафона «Новое знание».

«Современность - важнейший показатель, когда вы имеете современное оружие. Когда от общего количества у нас современного оружия больше 70%. Ни одна страна не имеет такого уровня современности», - отметил глава военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что современность вооружения - один из показателей оценки состояния Вооруженных сил РФ и возможности защитить свою страну.

Морально-психологическое состояние армии стоит тоже не на последнем месте, добавил министр. Так, на сегодняшний день последние опросы показывают, что уровень доверия к Вооруженным силам страны постоянно растет.

Также Шойгу рассказал о работе Национального центра управления обороной. По словам министра, из НЦУО идет управление Вооруженными силами на территории РФ и за ее пределами.