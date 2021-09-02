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Путин назвал недостаточными меры поддержки детей в России

Светлана Иванова
15:36 02.09.2021
По мнению главы государства, необходимо создать целый набор помощи от рождения и до окончания школы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Мер поддержки детей в России пока недостаточно, несмотря на введение новых пособий и выплат. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.

Глава государства призвал правительство проработать вопрос помощи детям от рождения и до окончания школы.

«Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорил уже неоднократно и просил правительство над этим поработать», - подчеркнул российский лидер.

В частности, необходимо создать в том числе специфические меры поддержки семей с детьми на Дальнем Востоке.

«Нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях», - указал Путин.

Летом российский президент поручил выплатить средства денежной помощи семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили родители свыше 20 миллионов детей.

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