Изменения в больничных и «гаражная амнистия»: какие нововведения ждут граждан РФ с сентября

В сентябре этого года россиян ожидает ряд изменений, которые вступают в силу в начале месяца. Так, в социальной сфере увеличатся больничные выплаты по уходу за ребенком для родителей детей не старше семи лет.

В соответствии с принятым в мае текущего года решением, работникам из подобных семей будут выплачивать 100% среднего заработка за период на больничном вне зависимости от стажа работников и того, амбулаторное лечение проходит ребенок или стационарное. Обеспечивать выплаты будет Фонд социального страхования.

Максимальная оплата дня на больничном будет составлять 2434 рубля. Никаких дополнительных документов оформлять родителям не потребуется.

Еще одним нововведением, которое стартует с сентября и продлится в течение следующих пяти лет, станет «гаражная амнистия». Все россияне, имеющие построенные до конца 2004 года гаражи смогут оформить себе в собственность участки под ними, принадлежащие государству или муниципалитету.

С помощью подобной меры планирует ликвидировать «правовой пробел», возникший в связи с использованием гражданами старых, часто еще советских времен, гаражей без юридического оформления. Это, как указывают «Известия», поможет, по примерным оценкам, 3,5 миллионам жителей страны получить возможность полноценно распоряжаться своими гаражами и, при желании, передавать их по наследству и продавать.

Кроме этого, с текущего месяца можно будет в онлайн-формате, на портале «Госуслуги» или сайте суда, оспорить штраф за нарушение ПДД, зафиксированное дорожной камерой. Обжалование может быть произведено в течение 10 дней с момента вручения штрафа.

Цифровизация также коснется права людей с инвалидностью на бесплатное получение средств реабилитации, таких как, к примеру, протезы или костыли. Вместо выдачи после обращения в Фонд социального страхования или ожидания компенсации после самостоятельной покупки теперь можно будет использовать электронный сертификат.

Подача заявки на получение такого сертификата будет производиться через «Госуслуги». На карту, к которой его привяжут, будут зачисляться средства, которые граждане смогут использовать для покупки необходимого им предмета. Оформление сертификатов стартует с 26 сентября, а к октябрю должна будет заработать единая платформа со всей необходимой информацией.

Помимо этого, с начала сентября некрупные несетевые аптеки смогут торговать лекарствами через Интернет. Ранее эта опция была доступна только организациям с минимум десятком торговых точек.

С этого месяца в России появится новый специальный орган - Единый регулятор азартных игр. Проведение азартных игр теперь будет считаться законным лишь при регистрации конторы или тотализатора в системе. Регулятор займется контролем деятельности онлайн-букмекеров и распределением целевых отчислений в данной сфере.

В сфере образования также произойдут изменения. Российские студенты теперь будут иметь возможность получить одновременно несколько квалификаций за учебный период. Дополнительно будет упрощена процедура перехода на другой факультет вуза.

Еще одним нововведением станет требование ускоренного перечисления выплат по исполнительному производству. Это означает, что средства, удерживаемые работодателем у сотрудников в связи с долгами по исполнительному производству (к примеру, касающимися алиментов или штрафов) последних, с 27 сентября должны будут направляться судебным приставам в течение трех дней.