Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Изменения в больничных и «гаражная амнистия»: какие нововведения ждут граждан РФ с сентября

Анна Берестовая
03:08 01.09.2021
Какие государственные нововведения, касающиеся жизни россиян, вступают в силу с сентября этого года.
Изменения в больничных и «гаражная амнистия»: какие нововведения ждут граждан РФ с сентября
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

В сентябре этого года россиян ожидает ряд изменений, которые вступают в силу в начале месяца. Так, в социальной сфере увеличатся больничные выплаты по уходу за ребенком для родителей детей не старше семи лет.

В соответствии с принятым в мае текущего года решением, работникам из подобных семей будут выплачивать 100% среднего заработка за период на больничном вне зависимости от стажа работников и того, амбулаторное лечение проходит ребенок или стационарное. Обеспечивать выплаты будет Фонд социального страхования.

Максимальная оплата дня на больничном будет составлять 2434 рубля. Никаких дополнительных документов оформлять родителям не потребуется.

Еще одним нововведением, которое стартует с сентября и продлится в течение следующих пяти лет, станет «гаражная амнистия». Все россияне, имеющие построенные до конца 2004 года гаражи смогут оформить себе в собственность участки под ними, принадлежащие государству или муниципалитету.

С помощью подобной меры планирует ликвидировать «правовой пробел», возникший в связи с использованием гражданами старых, часто еще советских времен, гаражей без юридического оформления. Это, как указывают «Известия», поможет, по примерным оценкам, 3,5 миллионам жителей страны получить возможность полноценно распоряжаться своими гаражами и, при желании, передавать их по наследству и продавать.

Кроме этого, с текущего месяца можно будет в онлайн-формате, на портале «Госуслуги» или сайте суда, оспорить штраф за нарушение ПДД, зафиксированное дорожной камерой. Обжалование может быть произведено в течение 10 дней с момента вручения штрафа.

Цифровизация также коснется права людей с инвалидностью на бесплатное получение средств реабилитации, таких как, к примеру, протезы или костыли. Вместо выдачи после обращения в Фонд социального страхования или ожидания компенсации после самостоятельной покупки теперь можно будет использовать электронный сертификат.

Подача заявки на получение такого сертификата будет производиться через «Госуслуги». На карту, к которой его привяжут, будут зачисляться средства, которые граждане смогут использовать для покупки необходимого им предмета. Оформление сертификатов стартует с 26 сентября, а к октябрю должна будет заработать единая платформа со всей необходимой информацией.

Помимо этого, с начала сентября некрупные несетевые аптеки смогут торговать лекарствами через Интернет. Ранее эта опция была доступна только организациям с минимум десятком торговых точек.

С этого месяца в России появится новый специальный орган - Единый регулятор азартных игр. Проведение азартных игр теперь будет считаться законным лишь при регистрации конторы или тотализатора в системе. Регулятор займется контролем деятельности онлайн-букмекеров и распределением целевых отчислений в данной сфере.

В сфере образования также произойдут изменения. Российские студенты теперь будут иметь возможность получить одновременно несколько квалификаций за учебный период. Дополнительно будет упрощена процедура перехода на другой факультет вуза.

Еще одним нововведением станет требование ускоренного перечисления выплат по исполнительному производству. Это означает, что средства, удерживаемые работодателем у сотрудников в связи с долгами по исполнительному производству (к примеру, касающимися алиментов или штрафов) последних, с 27 сентября должны будут направляться судебным приставам  в течение трех дней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:28 В стране и мире
Кабмин РФ утвердил запрет на госзакупки определенных видов импортной электроники
22:51 В стране и мире
Байден: уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны
22:04 Армия
Видео
Жаркое противостояние: как Россия и Вьетнам стартовали на конкурсе «Аварийный район»
21:34 Армия
Видео
Десантники РФ одержали победу в эстафете на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод»
19:58 Армия
Плавдок «Свияга» с атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Беломорск
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.