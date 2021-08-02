Родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей
Согласно указу президента РФ, единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка и не зависит от доходов его родителей.
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Со 2 августа родители российских школьников начали получать единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Согласно распоряжению президента РФ, перечислять назначенные главою государства выплаты начали на две недели раньше - со 2 августа.
Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года. Согласно оценке властей, под указанные условия попадают родители свыше 20 миллионов детей.
Указ о выплате средств денежной помощи семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ранее подписал президент России Владимир Путин. В документе оговорено, что единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка и не относится к доходам, которые могут облагаться налогом.