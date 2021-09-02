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Путин поручил пересмотреть модель здравоохранения в малонаселенных пунктах ДФО

Светлана Иванова
14:47 02.09.2021
Обеспечение жителей региона качественной медицинской помощью в рамках ОМС не соответствует реальной жизни, считает президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Паулин, РИА Новости
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Для малочисленных населенных пунктов Дальневосточного федерального округа не подходит существующая сейчас общая модель развития здравоохранения. Об этом сказал российский президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО.

«Что касается ОМС, мы же понимаем, здесь объективно было сказано по поводу малочисленных населенных пунктов. Формулу надо менять тогда. Надо подумать, как сделать, чтобы это соответствовало реалиям, жизни соответствовало, а не нашим каким-то представлениям о том, как хорошо было бы, если бы достаточно было этих ресурсов, но их явно недостаточно при небольших населенных пунктах. Надо подумать и формулы поменять», - подчеркнул глава государства.

В связи с этим российский лидер попросил правительство страны представить предложения по социальному развитию региона из-за недостаточно качественной медицинской помощи.

«Действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт – прим. ред.) порой оставляет желать лучшего», - обозначил президент проблему, существующую в небольших населенных пунктах округа, расстояние между которыми может достигать сотен километров.

Путин указал, что человеку, который столкнулся с болезнью, нужны медицинские учреждения, где ему могут реально помочь, а не «какие-то нормативы и бюрократические документы».

В частности, по словам главы государства, вопросы социальных гарантий на Дальнем Востоке должны решаться «не формально».

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