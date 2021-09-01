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Открытый урок президента РФ: Владимир Путин выступил в роли учителя истории для школьников во Владивостоке

Денис Ивлев
20:12 01.09.2021
Необычный урок истории некоторые школьники столицы Приморья получили возможность посетить в праздник Дня знаний.
Открытый урок президента РФ: Владимир Путин выступил в роли учителя истории для школьников во Владивостоке
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин уже написал две статьи на важные исторические темы ко Дню Победы в 2020 и в 2021 году, и сегодня продолжил свою образовательную миссию, выступив в роли преподавателя истории для школьников во Владивостоке.

Посетить открытый урок, который учащиеся точно запомнят на всю жизнь, ученики разного возраста смогли в центре «Океан». Сидя за партами, им удалось поговорить с главою государства на самые разные темы. Вопросы президенту страны задавали и о глобальном потеплении, и о современных технологиях и о важности образования, и о выборе профессии. Особое внимание было уделено Отечественной истории и трем переломным событиям ХХ века: революции 1917 года, Великой Отечественной войне и распаду Советского Союза.

«Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас - 146 миллионов человек. А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 миллионов человек. Разница есть?», - назидательно произнес президент РФ.

Глава страны отметил, что совокупная мощь государства за счет людей постоянно увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому создается все более мощная основа для его развития, существования и благополучия.

История - это не просто цифры, и она касается каждого человека, подчеркнул Владимир Путин. Ее уже не изменить, поэтому очень важно знать о прошлом своего народа, своих родных, чтобы в памяти поколений оставались примеры о подлинных героях и настоящей дружбе.

«Русский народ подлежал ликвидации и уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том: зачем было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда не было бы и вас самих», - отметил президент РФ.

Глава государства рассказал историю о своем отце, которого спас боевой товарищ, когда фронтовик Владимир Спиридонович Путин получил боевое ранение на плацдарме Невский пятачок. Сослуживец дотащил раненого товарища до госпиталя, даже перебравшись для этого с ним плавь через Неву. Отец главы государства после войны думал, что его друг погиб. Однако спустя много лет совершенно случайно встретил его в магазине в Санкт-Петербурге, тогда еще - Ленинграде, живым и невредимым.

«Для этого нужно было рискнуть своей собственной жизнью. Сосед по дому - рискнул. Вот это - дружба», - объяснил глава страны.

Далее речь в беседе со школьниками зашла и о современной ситуации в Афганистане. Владимир Путин подчеркнул, что эти события - современная история, которая творится прямо сейчас на наших глазах. Из детского центра «Океан» лидер России отправился в Дальневосточный федеральный университет. Уже завтра на его территории стартует Восточный экономический форум.

Министр обороны Сергей Шойгу по видеосвязи доложил президенту, как военные строители выполнили его задачу по возведению социальных объектов в Приморье в рамках реализации важнейших национальных проектов, направленных на обеспечение безопасности и благополучие граждан России. В самый сложный период эпидемии коронавируса военные строители в кратчайшие сроки с высоким качеством возвели 30 многофункциональных медицинских центров. В медучреждениях Минобороны РФ было вылечено свыше 26 тысяч пациентов.

В том числе о развитии социальной инфраструктуры будут говорить завтра и участники Восточного экономического форума (ВЭФ), в работе которого примет участие глава государства. О прорывных проектах расскажут представители бизнеса и крупных корпораций. Все площадки для выступлений на острове Русский уже смонтированы и ждут своих первых гостей.

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