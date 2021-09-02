Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Чекунков: Дальний Восток может стать полигоном для создания «экогородов»

Елизавета Потейчук
05:50 02.09.2021
Чекунков на Восточном экономическом форуме анонсировал идею создания площадки для климатических проектов на Дальнем Востоке.
Чекунков: Дальний Восток может стать полигоном для создания «экогородов»
© Фото: Vladimir Medvedev httpimagebroker.com#search Globallookpress
Читайте нас на:

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что сейчас обсуждаются параметры свободной экологической зоны в Дальневосточном федеральном округе, так как Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов.

«Мы можем стать одной из мировых столиц климатических проектов. Мы в министерстве ведем работу, формируем пакет предложений, и думаем, что в течение ближайших месяцев будем выходить с инициативой, обсуждать параметры свободной экологической зоны "экопорт Дальний Восток"», - цитирует РИА Новости заявление чиновника на Восточном экономическом форуме.

Министр добавил, что Дальний Восток в качестве полигона для климатических проектов может стать основой для создания так называемых «экогородов».

Ранее в Минвостокразвития заявили, что Владивосток планируется расширить до города-миллионника. По словам Чекункова, для этого Владивосток нужно объединить с городом Артемом. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:21 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
05:12 Спорт
Министр спорта назвал минимальную задачу для сборной РФ на Олимпиаде-2022
04:28 В стране и мире
В Минприроды рассказали о планах по повышению качества жизни в России
03:00 Армия
Видео
Участники «Эльбрусского кольца» произвели транспортировку «пострадавшего»: видео
23:36 Спорт
Сборная России сыграла вничью с командой Хорватии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 по футболу
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Таджикистан, Киргизия
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.