Чекунков: Дальний Восток может стать полигоном для создания «экогородов»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что сейчас обсуждаются параметры свободной экологической зоны в Дальневосточном федеральном округе, так как Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов.

«Мы можем стать одной из мировых столиц климатических проектов. Мы в министерстве ведем работу, формируем пакет предложений, и думаем, что в течение ближайших месяцев будем выходить с инициативой, обсуждать параметры свободной экологической зоны "экопорт Дальний Восток"», - цитирует РИА Новости заявление чиновника на Восточном экономическом форуме.

Министр добавил, что Дальний Восток в качестве полигона для климатических проектов может стать основой для создания так называемых «экогородов».

Ранее в Минвостокразвития заявили, что Владивосток планируется расширить до города-миллионника. По словам Чекункова, для этого Владивосток нужно объединить с городом Артемом.