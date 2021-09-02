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Амурских тигров и дальневосточных леопардов спасли от исчезновения, заявили в WWF России

Светлана Иванова
13:33 02.09.2021
В России обитают порядка 580 амурских тигров и 110 дальневосточных леопардов.
Амурских тигров и дальневосточных леопардов спасли от исчезновения, заявили в WWF России
© Фото: Eduard Kislinsky, Russian Look, Globallookpress
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Амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения. Об этом заявил директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петр Осипов.

Как он подчеркнул на Восточном экономическом форуме, увеличению численности популяции хищных кошек поспособствовали государственные программы развития национальных парков «Амурский тигр» и «Земля леопарда». Свою роль сыграла и работа природоохранных организаций, добавил Осипов.

«Сейчас уже отведены наши флаговые виды от опасной черты. Количество тигров увеличилось. По данным центра "Амурский тигр", это порядка 580 особей... Также от опасной черты отошел еще один редкий вид хищников, это еще одна большая кошка - дальневосточный леопард», - цитирует РИА Новости представителя WWF.

Он отметил, что сейчас стоит задача проведения сплошного учета, чтобы окончательно понять количество особей хищников.

Положительная динамика роста численности больших кошек наблюдается благодаря государственным программам, увеличению особо охраняемых природных территорий, работе природоохранных организаций и национальных парков. Так, весь ареал обитания дальневосточного леопарда в стране является территорией «Земли леопарда». В нем обитают порядка 110 животных.

О том, что угроза исчезновения редчайшего дальневосточного леопарда практически миновала, сообщил на Восточном экономическом форуме и спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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