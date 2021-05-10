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Зевал и облизывался: водители встретили амурского тигра на дороге в Приморье

Светлана Головина
11:48 10.05.2021
В Приморском крае автомобилисты сняли на видео крупного хищника, отдыхавшего недалеко от дороги.
© Видео: amurtigercenter, Instagram © Фото: amurtigercenter, Instagram
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В Приморском крае автомобилисты встретились с крупным амурским тигром. Видео инцидента было опубликовано в Instagram.

На кадрах видно, что хищник не оказывает агрессии по отношению к «гостям» и расслаблено лежит на земляной возвышенности. На протяжении ролика зверь как будто специально позирует, время от времени зевает и облизывается.

Ранее на российско-китайской границе местные фермеры сняли тигра, блуждавшего среди участков. В попытках прогнать хищника, жители только спровоцировали его, в результате чего он помял автомобиль.

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