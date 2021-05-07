Краснокнижный леопард вышел к людям в Приморье: видео

Краснокнижный дальневосточный леопард попал в объектив очевидцев у частного подворья в Надежнинском районе Приморского края. Хищник вышел на дорогу и с любопытством осмотрел окрестности. При этом зверь видел людей, но не проявлял никакой агрессии, сообщает пресс-служба Нацпарка «Земля леопарда».

Место, где был замечен леопард, расположено в районе леса, что могло послужить причиной того, что молодой зверь случайно вышел к людям.

Специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией. По их словам, дальневосточный леопард никогда не нападал на людей за всю историю наблюдений. Это самый мирный хищник в мире, отмечают зоологи.

Сегодня в России обитают около 100 таких животных, все они находятся под охраной государства. Охота на дальневосточного леопарда строго запрещена, ученые пытаются восстановить популяцию хищника, ядро которой обитает в Национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.