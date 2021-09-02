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«Остаться в живых»: как «карты спасения» для автомобилей уберегут от смерти

Светлана Иванова
12:50 02.09.2021
Даже несколько минут промедления могут стоить жизни человеку, поэтому спасатели разработали проекты ГОСТа для каждого транспортного средства. Стандартизированная схема автомобиля сократит время оказания помощи пострадавшему при аварии.
«Остаться в живых»: как «карты спасения» для автомобилей уберегут от смерти
© Фото: МЧС РФ, РИА Новости
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В основе проекта о «картах спасения» для автомобилей, предложенного российскими спасателями, лежит понятие «золотого часа» спасения. Подобные стандарты давно действуют во многих странах мира и, как подчеркивают спасатели, чрезвычайно важны для сохранения жизни пострадавшему в аварии человеку.

«Золотым часом» в медицине обозначают промежуток времени (равный приблизительно одному часу) после получения травмы, во время которого при оказании медицинской помощи высока вероятность сохранения здоровья и жизни пострадавшему.

Как сообщили «Звезде» в МЧС РФ, заблокированному в аварийном автомобиле пострадавшему необходимо как можно быстрее оказать первую помощь: наложить при необходимости жгут, обеспечить покой поврежденным участкам тела, безопасно извлечь человека и передать в руки медиков для госпитализации.

Даже несколько минут промедления могут стоить жизни человеку, поэтому спасатели предложили разработать «карты спасения» для каждого транспортного средства.

По сути, речь идет об индивидуальном коде маркировки в машиночитаемом виде, что позволит быстро определить тип автомобиля и запросить на стороннем ресурсе информацию о «карте спасения» попавшей в аварию машины. Тогда прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС будут знать все технические тонкости транспортного средства. В частности, сведения о местах расположения усилений кузова, подушек безопасности, топливных баков, аккумуляторных батарей, их типах и способах безопасного отключения, точках безопасной резки кузова, способах тушения возгорания и так далее.

Планируется, что производитель будет маркировать автомобили при помощи штрих кода, идентификатора QR-кода, с использованием технологии RFID-меток. Будут задействованы и ресурсы российской государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Разрабатываемый ГОСТ предлагает производителям добровольно создавать стандартизированную схему автомобиля и выкладывать в общий доступ.

По замыслу МЧС, новые автомобили будут оснащать кодом маркировки и картой спасения уже при производстве. О том, как маркировать эксплуатируемые машины, решат позже, в том числе при помощи автопроизводителей.

В ведомстве считают, что наличие карты спасения и кода маркировки повысит спрос на автомобили, чьи производители заботятся о покупателе, думая о последствиях возможных аварий.

Публичное обсуждение первой редакции инициативы МЧС РФ завершилось две недели назад. По итогу в проект нацстандарта могут быть внесены изменения.

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