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В МЧС объяснили, как будут работать «карты спасения»

Иван Линдеманн
17:43 13.08.2021
Сотрудники экстренных служб еще до прибытия на место ЧП будут иметь всю информацию о транспортном средстве.
В МЧС объяснили, как будут работать «карты спасения»
© Фото: МЧС России
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Для всех автомобилей в России хотят создать «карты спасения». Они позволят эффективнее спасать людей в ДТП и при других ЧП на дорогах.

«Карта спасения» - это схема автомобильного транспортного средства, на которой указана необходимая информация для участников ликвидации последствий ДТП, в том числе по безопасной деблокировке пострадавших. Такие разъяснения телеканалу «Звезда» дали в МЧС.

На «карту спасения» нанесена следующая информация: места усиления кузова, рекомендованные области вскрытия и резки кузова автомобиля, расположение и количество топливных баков и аккумуляторных батарей, газогенераторов, подушек безопасности, преднатяжителей ремней безопасности, блоков управления.

«"Карта спасения" - это своего рода индивидуальная инструкция для информирования аварийно-спасательных служб по действиям с непосредственным типом аварийного автомобиля», - отметили в МЧС.

Данный ГОСТ является необязательным. «Карту спасения» в добровольном порядке разрабатывает производитель автомобильного транспортного средства.

Также в МЧС объяснили, зачем нужны «карты спасения». Дело в том, что интенсивное развитие автомобилестроения, наличие разных видов машин и оснащение их альтернативными источниками питания существенно осложнили работу спасателей.

«Для эффективного и безопасного проведения спасательной операции спасатели должны обладать информацией о конструктивных особенностях данного автомобиля, а именно: об основных узлах автомобиля, о количестве и расположении подушек безопасности, о количестве и расположении аккумуляторных батарей и возможности их отсоединения, о месте расположения топливного бака, о наличии преднатяжителей ремней безопасности, о расположении силовых элементов кузова автомобиля», - отметили в экстренной службе.

Планируется, что «карты спасения» будут внедрены в 2022 году. Благодаря этому сотрудники МЧС еще до прибытия на место ЧП будут иметь всю информацию о транспортном средстве.

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