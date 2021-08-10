В России могут оснастить все автомобили «картами спасения»

В России планируют внедрить для всех автомобилей «карты спасения». Это позволит эффективнее спасать людей в ДТП и при других ЧП на дорогах. Сейчас необходимый стандарт активно обсуждают представители экстренных служб. Наличие такой «карты» позволит спасателям и пожарным избежать возможных рисков при работе с аварийными автомобилями, работающими в том числе на альтернативном топливе.

«"Карта спасения" позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим», - приводит ТАСС сообщение ВНИИ ГОЧС.

В организации добавили, что разработка «карт спасения» продиктована активным развитием машиностроения. Появление все большего числа гибридных автомобилей или транспортных средств, оснащенных альтернативной силовой установкой, осложняет работу спасателей при ДТП, так как не всегда известны конструктивные особенности ТС.

«Появляются новые ограничения при работе с аварийным автомобилем, связанные не только с эффективным спасением пострадавших, но и с организацией личной безопасности спасателей. Как результат, возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи», - отмечается в сообщении.

Благодаря повсеместному внедрению «карт спасения» сотрудники МЧС еще до прибытия на место возможного ЧП будут иметь всю информацию о транспортном средстве, его характеристиках и методах спасения водителя и пассажиров.