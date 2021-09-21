Карпин дал шанс Дзюбе на возвращение в сборную после отказа играть

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин сказал, что в будущем нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему может оказаться в списке игроков, играющих за национальную команду. Как подчеркнул наставник россиян, такой сценарий возможен, если футболист наберет оптимальную форму к ноябрю.

«Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи», - об этом говорится в сообщении Карпина в Telegram национальной команды.

Наставник россиян подчеркнул, что уже обсудил с игроком отказ играть за сборную в октябре.

«Он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах "Зенита»"», - пояснил Карпин.

Накануне главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин включил Дзюбу в предварительную заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира - 2022. Футболист в свою очередь отказался выходить на поле в качестве игрока сборной. Нападающий «Зенита» подчеркнул, что пока не набрал оптимальную форму, поэтому не сможет на 100 процентов оказать помощь национальной команде.