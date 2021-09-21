«Надел корону»: Колосков об отказе Дзюбы играть за сборную

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что отказываясь играть за российскую сборную футболист Артем Дзюба «набивает себе цену». Об этом он заявил в разговоре со «Звездой».

«Формальное объяснение, что он не в форме... Три дня назад был объявлен состав расширенный, где Дзюба был: он молчал, он не говорил, что в форме он — не в форме. Забил два гола в Казани, надел корону на себя, стал звездой и объявляет, что уже не может играть в сборной, поскольку боится подвести ее, что он не в форме. Просто, с моей точки зрения, набивает цену, как у нас в России называется, что он такой великий, бомбардир. Его в свое время обидели, не взяли в сборную, на первые три игры из-за того, что он не в форме, вот он сейчас якобы теми же словами отвечает Карпину (Валерию, главному тренеру. — Прим.ред.)», — объяснил Колосков.

По его словам, к этому решению стоит относиться спокойно и без особых эмоций.

«Три игры сыграли успешно, сыграем еще четыре. Вот и все», — заключил собеседник.

Ранее Карпин включил Дзюбу в предварительную заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира по футболу — 2022. Футболист в свою очередь отказался выходить на поле в качестве игрока сборной. Нападающий «Зенита» подчеркнул, что не сможет на сто процентов помочь национальной команде. Карпин на это отметил, что Дзюба по-прежнему может оказаться в списке игроков национальной команды, если наберет оптимальную форму к ноябрю.