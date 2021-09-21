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«Надел корону»: Колосков об отказе Дзюбы играть за сборную

Анна Касаткина
17:34 21.09.2021
Почетный президент РФС уверен, что национальная команда способна успешно выступить и без нападающего «Зенита».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что отказываясь играть за российскую сборную футболист Артем Дзюба «набивает себе цену». Об этом он заявил в разговоре со «Звездой».

«Формальное объяснение, что он не в форме... Три дня назад был объявлен состав расширенный, где Дзюба был: он молчал, он не говорил, что в форме он — не в форме. Забил два гола в Казани, надел корону на себя, стал звездой и объявляет, что уже не может играть в сборной, поскольку боится подвести ее, что он не в форме. Просто, с моей точки зрения, набивает цену, как у нас в России называется, что он такой великий, бомбардир. Его в свое время обидели, не взяли в сборную, на первые три игры из-за того, что он не в форме, вот он сейчас якобы теми же словами отвечает Карпину (Валерию, главному тренеру. — Прим.ред.)», — объяснил Колосков.

По его словам, к этому решению стоит относиться спокойно и без особых эмоций.

«Три игры сыграли успешно, сыграем еще четыре. Вот и все», — заключил собеседник.

Ранее Карпин включил Дзюбу в предварительную заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира по футболу — 2022. Футболист в свою очередь отказался выходить на поле в качестве игрока сборной. Нападающий «Зенита» подчеркнул, что не сможет на сто процентов помочь национальной команде. Карпин на это отметил, что Дзюба по-прежнему может оказаться в списке игроков национальной команды, если наберет оптимальную форму к ноябрю.

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