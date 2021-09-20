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Карпин назвал условие попадания Дзюбы в окончательный список сборной

Светлана Иванова
14:32 20.09.2021
Артем Дзюба и Денис Глушаков вошли в состав сборной РФ по футболу на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.
Карпин назвал условие попадания Дзюбы в окончательный список сборной
© Фото: photoloni, Pixabay
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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба и полузащитник «Химок» Денис Глушаков вернулись в состав российской сборной по футболу. Игроки включены в предварительную заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира - 2022. Игры стартуют в октябре.

Как рассказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, он будет следить за тем, как себя покажет Дзюба в ближайших матчах, а уже затем примет окончательное решение об участии Артема Дзюбы.

«По тем играм, которые он провел, все понимают, что он последнее время не лучшим образом действовал. Против "Ахмата" он выглядел получше. Тем более это расширенный, неокончательный список. Есть еще три-четыре матча. Он попал в расширенный список, дальше "будем посмотреть", как он будет дальше себя показывать», - заявил тренер.

Он подчеркнул, что аналогичное требование относится и ко всем остальным игрокам.

Глушаков, в свою очередь, показывает хороший уровень готовности, отметил тренер, поэтому включен в предварительный состав.

«Глушаков - ветеран. Его правильно таковым считают. Уже ветеранский возраст. Но это не значит, что ему надо завтра заканчивать. Он продолжает показывать хороший уровень готовности, плюс подкрепляет это голами», - указал Карпин.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет с командой из Словакии в рамках отборочной группы H, 11 октября россияне отправятся в Марибор, где встретятся со сборной Словении в Мариборе. В расширенный состав национальной команды по футболу вошли 34 игрока.

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