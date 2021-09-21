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Онищенко оправдал читавшего лекцию во время стрельбы в пермском вузе профессора

Анна Касаткина
16:30 21.09.2021
Действия преподавателя, отказавшегося прервать пару, проверяет руководство вуза.
Онищенко оправдал читавшего лекцию во время стрельбы в пермском вузе профессора
© Фото: permuniversity, Instagram
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Профессор Олег Сыромятников, продолживший лекцию во время стрельбы в пермском вузе, поступил разумно, так как обеспечил безопасность студентов и предотвратил панику. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что ключевым моментом в этой ситуации является решение преподавателя закрыть металлическую дверь, так как было бы гораздо хуже, если бы студенты выскочили в коридор и попали под прицел.

«Закрыть на ключ металлическую дверь, даже если бы у стрелка был не дробовик, а настоящее стрелковое оружие, гораздо безопаснее, нежели если бы все вырвались из помещения. В данном случае преподаватель оказался прав. Продолжая лекцию, он студентов тем самым отвлекал. Не дай бог, они бы еще паниковать начали», - сказал Онищенко в беседе с радио «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что преподаватель русской литературы Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) продолжил вести прямо во время вооруженного нападения на вуз. Сейчас действия профессора проверяет руководство вуза, все комментарии студентов по этому поводу, как сообщили в учебном заведении, будут учтены.

Трагедия в университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. В результате погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Семеро находятся в тяжелом состоянии - их доставили в Москву спецбортом МЧС. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

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