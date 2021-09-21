На волосок от смерти: водитель снял на видео пальбу пермского стрелка по своему авто

Атаковавший студентов и сотрудников Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу еще на подходе к учебному заведению. Это в очередной раз подтвердила запись с видеорегистратора, опубликованная в Сети.

На кадрах запечатлено, как вооруженный мужчина с дробовиком открывает огонь по автомобилю, в результате на лобовом стекле транспортного средства образуется трещина.

Утром 20 сентября в Пермском университете произошла стрельба. Вооруженный дробовиком юноша убил шестерых, включая охранника учебного заведения, и ранил 24 человека, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

В память о погибших жители города несут цветы к зданию учебного заведения. Во вторник, 21 сентября. В Пермском крае объявлен День траура по погибшим. На территории всего региона приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.