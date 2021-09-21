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Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при стрельбе в Перми

Ян Брацкий
13:06 21.09.2021
На летном поле самолет МЧС встречали врачи десяти карет скорой помощи.
Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при стрельбе в Перми
© Фото: ТРК "Звезда"
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В аэропорту Внуково только что приземлился спецборт МЧС. Он доставил в Москву семерых тяжело раненых в результате стрельбы в пермском университете.

На летном поле этот рейс встретили машины скорой помощи. Туда их прибыло не менее десяти. Это сделано, чтобы в непредвиденной ситуации под рукой был резервный экипаж и бригада медиков.

Во время перелета пострадавших сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф. По предварительным данным, из аэропорта пациентов отвезут в четыре столичных клиники.

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