Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при стрельбе в Перми

В аэропорту Внуково только что приземлился спецборт МЧС. Он доставил в Москву семерых тяжело раненых в результате стрельбы в пермском университете.

На летном поле этот рейс встретили машины скорой помощи. Туда их прибыло не менее десяти. Это сделано, чтобы в непредвиденной ситуации под рукой был резервный экипаж и бригада медиков.

Во время перелета пострадавших сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф. По предварительным данным, из аэропорта пациентов отвезут в четыре столичных клиники.