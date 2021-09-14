Таинственный текст цивилизации майя нашли в Мексике

В Мексике обнаружили остатки древнего сосуда, украшенного сложным иероглифическим письмом. Находка была сделана учеными Национального института антропологии и истории при проведении спасательных археологических работ на памятниках майя. Об этом говорится на сайте учреждения.

Возраст сосуда археологи предварительно к периоду между 600 и 800 годами нашей эры. Подобные артефакты встречались археологам и раньше, стиль их изготовления получил название Чохола, как и район, где было обнаружено много такой керамики. На сосуды наносились иероглифические тексты и даже иконографические сцены иногда.

По мнению археолога Рикардо Абрахама Матео Канула, найденный артефакт обладает признаками ритуального предмета. Вероятно, его применяли при погребении.

Сейчас ведется расшифровка текста, который состоит из пяти блоков. Четыре из них известны как «Это твоя чаша», «Его чаша», «За фруктовый вкус» и «Свежее или новое какао». Значение пятого блока пока остается неизвестным.