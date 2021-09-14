Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Таинственный текст цивилизации майя нашли в Мексике

Светлана Иванова
15:53 14.09.2021
Иероглифическое письмо было нанесено на древний сосуд.
Таинственный текст цивилизации майя нашли в Мексике
© Фото: inah.gob.mx
Читайте нас на:

В Мексике обнаружили остатки древнего сосуда, украшенного сложным иероглифическим письмом. Находка была сделана учеными Национального института антропологии и истории при проведении спасательных археологических работ на памятниках майя. Об этом говорится на сайте учреждения.

Возраст сосуда археологи предварительно к периоду между 600 и 800 годами нашей эры. Подобные артефакты встречались археологам и раньше, стиль их изготовления получил название Чохола, как и район, где было обнаружено много такой керамики. На сосуды наносились иероглифические тексты и даже иконографические сцены иногда.

По мнению археолога Рикардо Абрахама Матео Канула, найденный артефакт обладает признаками ритуального предмета. Вероятно, его применяли при погребении.

Сейчас ведется расшифровка текста, который состоит из пяти блоков. Четыре из них известны как «Это твоя чаша», «Его чаша», «За фруктовый вкус» и «Свежее или новое какао». Значение пятого блока пока остается неизвестным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:30 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день
15:33 Армия
Видео
Шойгу заявил, что единовременные выплаты военнослужащим по 15 000 рублей завершены
14:27 В стране и мире
Видео
Российский суд оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей
12:52 В стране и мире
Мигранты начали покидать общежитие в Бужаниново после схода местных жителей
13:45 В стране и мире
Видео
В Центральном военном госпитале Праги сообщили о госпитализации президента Земана
Популярное
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Цена на газ в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на учениях «Запад-2021»
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.