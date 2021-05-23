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Россияне определили любимого футболиста всех времен

Кира Карон
09:23 23.05.2021
Наибольшее количество набрал единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч» - Лев Яшин.
Россияне определили любимого футболиста всех времен
© Фото: РИА Новости
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В России назвали любимого футболиста всех времен. Им является советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР Лев Яшин.

За Яшина россияне отдали 16 процентов голосов. Второе место было отдано португальскому футболисту, который выступает за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии Криштиану Роналду. Он получил 11 процентов голосов. Футболисты Лионель Месси и Диего Марадона закрепили тройку лидеров и получили по девять процентов.

На четвертом месте находятся Пеле и Роналдо. Им отдали по шесть процентов голосов. На пятом месте расположились французский футболист Мишель Платини и нидерландский нападающий Йохан Кройф. Они получили по одному проценту.

Из действующих российских футболистов популярным является капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба. Ему отдали свое предпочтение 18 процентов голосов. На втором месте лучший российский вратарь последних двух десятилетий Игорь Акинфеев. Он получил 15 процентов. Третье место поделили полузащитник Александр Головин и защитник Юрий Жирков. Каждый набрал по четыре процента, пишет РИА Новости.

Ранее правительство РФ выделило более миллиарда рублей для проведения на территории страны международных спортивных соревнований. Речь идет о мероприятиях, которые состоятся в России в течение ближайших двух лет.

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