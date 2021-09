Ученые оценили потенциальную обитаемость Марса

Размеры Марса могут сказываться на обитаемости планеты. К таким выводам пришли сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе, оценив способность небесного тела удерживать большое количество жидкой воды. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Выдержки приводит Eurekalert.

Так, ученые изучили стабильные изотопы калия на поверхности Красной планеты. Калий, который является умеренно летучим элементом, использовался как индикатор для более летучих соединений (например, воды).

Исследователи установили, что когда-то Марс был богат водой в не меньшей степени, чем Земля, однако во время своего формирования Марс потерял больше калия и других летучих веществ, чем наша планета в аналогичных условиях. При этом Красная планета сохранила больше указанных соединений, чем Луна и астероид Веста. Свои выводы ученые сделали, определив уровень калия в 20 метеоритах, упавших на Землю.

Наличие летучих элементов оказалось связано с массой космического тела: по-видимому, существует некий порог массы для скалистых планет, чтобы они обладали способностью удерживать жидкую воду под действием гравитации. Такие планеты должны быть крупнее Марса, однако точные размеры пока не определены.