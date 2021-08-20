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Ученый объяснил, как сделать Марс пригодным для жизни

Анна Берестовая
00:46 20.08.2021
Специалист астрокосмического центра озвучил способ сделать Марс второй Землей.
Ученый объяснил, как сделать Марс пригодным для жизни
© Фото: pixabay.com
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Создать на Марсе условия, пригодные для существования организмов, живущих на Земле, можно с помощью сброса астероидов и использования свойств электромагнетизма. Такое мнение выразил сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.

Он объяснил, что известный популяризатор космоса Роберт Зубрин высказывал идею, согласно которой «бомбежка» Марса астероидами типа Кентавр, имеющими достаточно вытянутую орбиту и, вероятно, немало летучих веществ, поможет сформировать атмосферу. Подобные вещества смогут наполнить воздушную оболочку планеты газами и обеспечить ее плотность. Также из-за астероидной «атаки» произойдет необходимый разогрев.

С использованием доступных в настоящее время технологий, как утверждают ученые, потребуется четыре ядерных двигателя и не один десяток лет для изменения траектории 2,5-километрового астероида, которое позволит направить космическое тело на Марс. Однако, несмотря на мощный разогрев поверхности планеты, который способно обеспечить падение такого астероида, подъем пыли при взрыве может вызвать обратный эффект и понизить температуру.

«Для будущего это самая неплохая идея, но к ней тоже очень много вопросов», - цитирует РИА Новости выступление специалиста в Московском планетарии.

Авдеев также рассказал, что для воссоздания на «Красной планете» магнитного поля, схожего с земным, потребуется электромагнит величиной 2 Тесла. Подобную идею, при реализации которой дипольное магнитное поле сможет заменить собственное на Марсе, предлагали, как рассказал ученый, сотрудники NASA.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что орбитальный комплекс Starship, созданный для отправки на Марс, должен быть готов к первому полету в ближайшее время. Испытательный пуск будет ограничен околоземной орбитой.

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