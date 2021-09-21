Старые антитела против коронавируса сочли бесполезными

Антитела после перенесенного исходного штамма коронавируса не защищают от мутировавших вариантов COVID-19. К такому выводу пришли сотрудники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые провели анализ данных о последовательности вырабатываемых пациентами после инфицирования коронавирусом антител. В частности, во внимание брались антитела против S-белка, который связывается с рецепторами клеток человека, что способствует дальнейшему заражению. Оказалось, что старые антитела не обладают сродством к вариантам S-белка после мутации.

Открытие означает, что те люди, которые переболели ранее, по-прежнему рискуют заразиться новыми штаммами. Более того, этот нюанс стоит брать во внимание для сохранения эффективности вакцин и разработки возможных бустеров, поддерживающих иммунитет против коронавируса, считают ученые.