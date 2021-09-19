Ученые обнаружили, что мутации COVID-19 лучше передаются по воздуху

Новые штаммы коронавируса лучше, в отличие от оригинального заболевания, передаются воздушно-капельным путем. Такой вывод в ходе исследований сделали американские ученые.

В связи с отмеченной закономерностью специалисты указали, что в настоящее время, до достижения высокого уровня вакцинации населения, необходимо использовать плотно прилегающие маски и респираторы.

Ученые уточнили, что неплотно прилегающие маски также имеют защитный эффект, однако значительно более скромный. Соответствующая информация приводится в работе, опубликованной пресс-службой оксфордского университета для общества инфекций и заболеваний Америки.

Ранее сообщалось, что медики обнаружили случаи нового расстройства при коронавирусной инфекции. Им стало отрицание заболевания среди заразившихся COVID-19 пациентов из-за психологического эффекта на волне страха перед вирусом.