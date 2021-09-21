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В России выявили 19 179 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Анна Назайкина
13:09 21.09.2021
У 7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России выявили 19 179 новых случаев заражения COVID-19 за сутки
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 19 179 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 15 437 россиянам, скончались - 812.

Как отмечается, у 7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 926 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Московская область, где обнаружили 1 101 новый случай COVID-19. Далее следует Санкт-Петербург - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 060. Наименьшее число заболевших за сутки - в республике Алтай(21), Ненецком автономном округе(10) и на Чукотке(5).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 7 313 851. За весь период зафиксировано 199 808 летальных исходов, выздоровели 6 526 111 человек.

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