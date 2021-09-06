Диетолог назвала безопасную для организма дозу сладкого в день

Примерно пять-шесть чайных ложек сахара в день безопасны для употребления. Такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения, рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова.

«Цифра включает не только сахар-песок, который мы кладем в чай, но и любые десерты, и продукты со скрытым сахаром», - приводят ее слова РИА Новости.

Врач напомнила, что большое количество сахара содержится в консервированных овощах, готовых завтраках, мюслях, соусах и обезжиренных молочных продуктах.

Также, по словам Бочаровой, при употреблении сладкого количество калорий из таких продуктов не должно превышать 10% от общей калорийности рациона. Если это требование не соблюдать, то человек рискует накопить лишний вес или получить диабет второго типа.

Для детей, отметила диетолог, норма сладкого ниже - до трех чайных ложек в день. При этом в чистом виде сахар лучше вовсе не употреблять, ведь он и так содержится в сухофруктах, фруктах и овощах.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева раскрыла секреты здорового и вкусного завтрака для школьника.