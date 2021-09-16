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Диетолог перечислил запрещенные после 50 лет продукты

Светлана Иванова
17:29 16.09.2021
Злоупотребление некоторой пищей, особенно в зрелости, введет к развитию многих возрастных болезней, в том числе сахарного диабета, подагры, онкологии, и сердечно-сосудистых заболеваний, отметил Михаил Гинзбург.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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После 50 лет стоит отказаться от употребления продуктов с добавленным сахаром, продуктов с высоким гликемическим индексом и некоторых масел. Такого мнения придерживается диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Как подчеркнул специалист в комментарии «Звезде», речь идет в том числе о сладких творожках, йогуртах, хлебе, газировке и других напитках с сахаром.

«Стараться не брать продукты с добавленным сахаром или стараться брать их мало. Это касается и газировки сладкой, это касается и чая, кофе сладких», - пояснил диетолог.

Он также посоветовал ограничить в питании продукты с высоким гликемическим индексом, которые быстро усваиваются, вызывая нарушения обмена веществ.

«Это изделия из просеянной муки, изделия и картофеля и собственно сам картофель и рис круглый, разваристый рис. Там менее строго, чем сахар, с сахаром надо очень строго быть», - указал доктор.

Неполезно и включение в рацион в больших количествах трансжиров (маргарина и пальмового масла) и приготовленных на их основе продуктов (кондитерских изделий, выпечки, печенья, пряниках, дешевых сортах шоколада). Также с осторожностью следует употреблять и некоторые масла.

«К плохим продуктам относятся и такие традиционные для России масла, как подсолнечное, кукурузное, соевое. Эти масла надо ограничивать в пользу оливкового, то есть, использовать больше оливкового», - рассказал диетолог.

Также ограничивать после 50 следует и красное мясо и изделия глубокой переработки мяса (сосиски и сардельки), отметил Гинзбург.

По его словам, в небольших количествах запрещенные продукты можно включать в рацион и после 50. Следует придерживаться нескольких правил: неполезная пища не должна быть продуктом повседневным питания, не должна составлять отдельный прием пищи и должна потребляться в символических объемах, отметил врач.

Злоупотребление указанными продуктами, по словам доктора, ведет к развитию многих возрастных болезней, в том числе сахарного диабета, подагры, онкологии, среди которой наиболее распространены рак толстой и прямой кишки, рак предстательной железы, рак молочных желез, рак эндометрия, а также сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз и гипертонию.

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