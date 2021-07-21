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Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Алексей Курильченко
22:18 21.07.2021
На Украине вступил в силу закон о коренных народах.
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный закон «о коренных народах». Об этом сообщается на сайте офиса президента.  Согласно документу, «коренными украинцами»,  которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, крымчаки и караимы. Закон вступает в силу со дня подписания.

«Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», - говорится в сообщении.

Закон разделяет жителей Украины по национальному признаку. Только коренные народы страны смогут учиться на своем родном языке, создавать учебные заведения и иметь собственные СМИ. Только эти народы Киев будет защищать от дискриминации и ущемления прав. Русские в список коренных народов не входят.

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