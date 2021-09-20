«Нормальный парень был»: бывшая соседка рассказала о пермском стрелке

Бывшие соседи юноши, устроившего стрельбу в вузе в Перми, назвали его «нормальным». Видео из родного города молодого человека — Глазова — публикует телеканал «Звезда».

На кадрах можно увидеть двор и дом, в котором раньше жил и до сих пор прописан юноша. Отвечая на вопрос корреспондента о том, каким запомнился молодой человек, бывшие соседи назвали его «нормальным».

Трагедия произошла в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Вооруженный молодой человек вошел в здание и открыл огонь по людям. В результате шестеро погибли и 24 пострадали, из них 19 получили огнестрельные ранения. Из Москвы в Пермь прибыл спецборт МЧС для возможной эвакуации пострадавших в столицу. Сам стрелок также находится в больнице, так как получил ранение, когда его обезвреживали.