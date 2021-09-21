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«Был идеальный ребенок»: СМИ опубликовали отрывки из допроса матери пермского стрелка

Ян Брацкий
10:20 21.09.2021
Со слов женщины, молодой человек всегда много читал, интересовался военной тематикой и историей.
«Был идеальный ребенок»: СМИ опубликовали отрывки из допроса матери пермского стрелка
© Фото: ТРК "Звезда"
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Мать юноши, который подозревается в жестокой расправе над сокурсниками в стенах Пермского госуниверситета назвала его идеальным ребенком. Фрагменты допроса женщины опубликовали некоторые СМИ.

«Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было», - сообщила женщина.

С ее слов, молодой человек всегда много читал, рассказала женщина в беседе с Life Shot.

«Раньше он был зарегистрирован в соцсети "ВКонтакте". Около месяца-двух назад он удалил свою страницу. Никаких увлечений сына, кроме тем оружия и истории, я не знаю. Он практически все время находился дома», - добавила мать подозреваемого.

Женщина вспомнила, что перед школой ее сын проходил психологические тесты и получил за них высокую оценку.

«Он успешно прошел тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома. Когда мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование, он мне спокойно сказал, что все так хорошо, потому что психолог хотела это услышать. Я была очень удивлена таким ответом», - вспомнила женщина в ходе допроса.  

По версии следствия, накануне 18-летний студент юридического факультета Пермского национального исследовательского университета пришел в вуз с ружьем. Ходя по аудиториям и коридорам учебного заведения он вел стрельбу. В результате погибли шесть человек, 29 пострадали. Семерых из них планируют в ближайшее время доставить на лечение в Москву. В Пермском крае сегодня День траура по погибшим в результате ЧП.

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