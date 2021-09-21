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В Минобрнауки сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Светлана Иванова
10:20 21.09.2021
В результате трагедии погибли шесть человек, еще 24 человека ранены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Большинство пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете идут на поправку. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с ректорами краевых вузов. Накануне министр образования навестил раненых в больнице.

«Большинство из них идут на поправку. Помощь оказывается коллегами из Министерства здравоохранения», - сказал Фальков.

Он добавил, что различные учебные заведения выражают соболезнования из-за трагедии в Перми. Многие вузы организуют акции в память погибших.

Утром 20 сентября в Пермский университет ворвался вооруженный дробовиком юноша и открыл огонь по студентам и сотрудникам вуза. В результате погибли шесть человек, еще 24 человека пострадали.

Возле здания учебного заведения образовался стихийный мемориал, куда жители города несут цветы в память о погибших.

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