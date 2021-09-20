Жители Перми несут цветы к стихийному мемориалу у здания университета

Стихийный мемориал появился у здания Пермского государственного национального исследовательского университета, где произошла стрельба. Горожане несут цветы в память о погибших.

Специальным бортом в Пермь прибыли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков. На этом же самолете прилетели сотрудники Следственного комитета России. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. В квартире у устроившего стрельбу 18-летнего Тимура Бекмансурова в эти минуты проходит обыск. Уже найден оружейный сейф с комплектом для чистки стволов, а также коробки из-под патронов. По данным Росгвардии, оружие стрелок приобрел в мае — еще до ужесточения законодательства.

Трагедия унесла жизни шести человек, еще 24 человека пострадали. У 19 пострадавших — огнестрельные ранения, девять находятся в тяжелом состоянии. По словам Мурашко, в ближайшее время их перевезут на лечение в Москву.

Всем пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии в Перми будет оказана необходимая помощь. Семьям погибших, в частности, власти края выплатят по миллиону рублей, раненым — по пятьсот тысяч. Слова соболезнования родным и близким выразил президент Владимир Путин.

Самого стрелка, раненого при обезвреживании, прооперировали, он находится в реанимации. Остановить его удалось сотруднику ДПС Константину Калинину, он вместе с напарником первым оказался на месте. В МВД заявили, что полицейского представят к награде.