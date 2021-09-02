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Косметолог рассказала, как сохранить молодость кожи без больших затрат

Светлана Иванова
10:15 02.09.2021
Своевременный уход, соблюдение питьевого режима и поддержание хорошего здоровья помогут сохранить кожу молодой и здоровой, пояснила доктор.
Косметолог рассказала, как сохранить молодость кожи без больших затрат
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
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Кожу можно поддерживать молодой и здоровой без больших затрат. Для этого важно следовать нескольким несложным советам. Об этом рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева.

Как пояснила специалист в комментарии «360», во-первых, следует начинать уход за кожей еще в молодом возрасте. Во-вторых, помнить о влиянии болезней на состояние кожи. При наличии патологий со здоровьем ни уход, ни массажи не помогут решить проблемы с кожей, указала дерматолог.

В частности, больное сердце и почки провоцируют отеки, от которых невозможно избавиться одними средствами для лифтинга.

В-третьих, необходимо справляться со стрессовыми ситуациями, который ускоряет процессы старения. В-четвертых, чтобы избежать появления второго подбородка и замедлить развитие морщин стоит правильно выбирать не слишком мягкую кровать и низкую подушку.

В-четвертых, для здоровой кожи важно выпивать не менее двух литров воды ежедневно и правильно питаться. Врач посоветовала равномерно распределять объемы жидкости в течение всего дня, а утро начинать хотя бы со 100 миллилитров воды.

«С утра сразу следует выпивать хотя бы 100 миллилитров. Стакан воды нужен, чтобы запустить организм, систему пищеварения, иммунную систему», - подчеркнула Махнева.

При желании добавить лимон в воду следует помнить о возможных аллергических реакциях и некоторых противопоказаниях , в частности, атопическом дерматите и гастрите.

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