Диетолог определила три главных продукта, которые вызывают прыщи

Акне в основном вызывают гормональные изменения и генетика, но свою роль оказывает и питание. По мнению британского диетолога Харриет Смит, для чистой кожи необходимо ограничить употребление трех продуктов: молока, сахара и жиров.

Специалист считает, что от молочных продуктов, в том числе от сыра, стоит отказаться, если прыщей на коже много. Также нужно минимизировать потребление и другой пищи, в составе которой имеется молоко. Например, молочный шоколад, торты и печенье, пишет Daily Express.

При этом при отказе от молочных продуктов диетолог призвала искать другие источники кальция, витамина B12 и йода, в том числе при помощи пищевых добавок.

«Если вы решите избегать молочных продуктов, хорошо спланированная безмолочная диета, которая является здоровой и сбалансированной, может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами», - отметила эксперт.

Большое количество сладких продуктов в рационе является фактором риска развития прыщей, предупредила Смит. Она напомнила, что в день следует съедать не более 30 г, или семь чайных ложек сахара и минимизировать другие его источники, в том числе в соках, меде и сиропах.

Ухудшить состояние кожи может и богатая жирами пища, поэтому следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, заменив их ненасыщенными жирами, которые содержатся в оливковом масле, жирной рыбе, орехах и авокадо.