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Эндокринолог перечислила внешние признаки гормонального сбоя

Светлана Иванова
12:01 31.08.2021
Тиреотоксикоз у пациента можно заподозрить по быстрой речи, суете, горячей на ощупь коже, большом аппетите и потере веса при этом. На гипофункцию щитовидной железы, наоборот, указывает усталость человека, медлительность в движениях. На высокую вероятность надпочечниковой недостаточности указывает склонность пациента к худобе, вялость, отсутствие сил и энергии, пристрастие к соленой пище, пояснила врач.
Эндокринолог перечислила внешние признаки гормонального сбоя
© Фото: Jochen Tack, imagebroker, Globallookpress
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Опытные врачи-эндокринологи могут по первому взгляду на пациента назвать вероятный диагноз. Впоследствии заболевание уточняется после проведения анализов, однако внешний вид человека может сигнализировать о проблемах с гормонами.

В частности, как рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Элина Шарифуллина порталу «Доктор Питер», тиреотоксикоз у пациента можно заподозрить по быстрой речи, суете, горячей на ощупь коже, температуре тела 37,2°C без каких-либо симптомов ОРВИ, большом аппетите и потере веса при этом.

На гипофункцию щитовидной железы, наоборот, указывают усталость  человека, медлительность в движениях.

«У пациента усталая походка, он еле волочит ноги, еле приподнимает веки. Есть отечность, пастозность лица. Кожа бледная и очень сухая, отекшие пальцы рук. Тургор кожи снижен, то есть если взять кожу на обратной стороне ладони в щипок, то она не расправляется в течение пяти секунд, как должно быть. Пациент жалуется на отсутствие сил, что волосы сыпятся чуть ли не клоками, мучают запоры», - пояснила специалист.

Наличие зоба или опухоли щитовидной железы можно определить по толстой шее и жалобам пациента на невозможность носить воротнички dolce vita и водолазки. Чтобы исключить патологию, нужно направить пациента на УЗИ щитовидной и паращитовидной желез и сдать гормон ТТГ.

Поставить диагноз «синдром Кушинга» на 90% можно по характерным внешним признакам. Речь идет о лунообразном, округлом и одутловатом лице. Нижняя часть тела меньше по объемам верхней за счет скапливания в ней жировой ткани. На животе развиваются стрии. Часто пациент жалуется на высокое давление.

На высокую вероятность надпочечниковой недостаточности указывают склонность пациента к худобе, вялость, отсутствие сил и энергии, пристрастие к соленой пище и окантовка губ, подобная нарисованной коричневым карандашом.

Инсулинорезистентность и сахарный диабет можно заподозрить по жалобам пациента на сухость во рту, частое мочеиспускание, невозможность переносить голод, жор по ночам и резкую прибавку в весе.

На менопаузу, климакс и яичниковую недостаточность, при которых происходит снижение гормона эстрогена, указывают чрезмерное похудение, сухая морщинистая кожа, быстро теряющая эластичность. Сухость слизистых, снижение либидо, подавленное настроение также могут быть результатом снижения функции половых желез, которое развивается как в силу естественных возрастных причин, так и преждевременных при патологии.

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