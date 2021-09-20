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Диетолог назвала лучший орех для борьбы с воспалением

Светлана Иванова
09:36 20.09.2021
Грецкие орехи в большом количестве содержат альфа-линоленовую кислоту, жирную кислоту омега-3, поэтому их включение в ежедневный рацион снижает концентрацию некоторых биомаркеров воспаления, отметила специалист.
Диетолог назвала лучший орех для борьбы с воспалением
© Фото: congerdesign, Pixabay
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Грецкий орех является лучшим средством для борьбы с воспалением. Такого мнения придерживается американский диетолог Тамар Сэмюэлс, пишет портал Eat This, Not That.

Специалист указала, что многие орехи обладают противовоспалительным эффектом, одна именно грецкие лучше всех защищают организм от окислительного процесса, повреждающего клетки и запускающего воспаление превышают своих собратьев. Причина кроется в большом содержании альфа-линоленовой кислоты, жирной кислоты омега-3. Также в этих орехах присутствует витамин Е и другие фитонутриенты, включая фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды.

Поэтому, как отметила диетолог, включение грецких орехов в ежедневный рацион снижает концентрацию некоторых биомаркеров воспаления.

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