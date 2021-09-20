Диетолог назвала лучший орех для борьбы с воспалением

Специалист указала, что многие орехи обладают противовоспалительным эффектом , одна именно грецкие лучше всех защищают организм от окислительного процесса, повреждающего клетки и запускающего воспаление превышают своих собратьев. Причина кроется в большом содержании альфа-линоленовой кислоты, жирной кислоты омега-3. Также в этих орехах присутствует витамин Е и другие фитонутриенты, включая фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды.

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