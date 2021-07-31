Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Морозильные камеры и холодильники позволяют дольше хранить еду свежей. Однако есть целый ряд продуктов, которые от хранения при пониженной температуре, напротив, быстрее теряют свои свойства.

Среди таких продуктов – чеснок, орехи и мед. Мед становится густым и кристаллизованным, чеснок теряет свои качества, а у орехов пропадает аромат. Также не следует класть в холодильник лук и картофель – первый не любит низких температур, а во втором ускорится превращение крахмала в сахар, пишет портал Pravda.ru.

Не стоит прятать в холод кофе – он впитает запах других продуктов. Оливковое масло изменит цвет и консистенции, а хлеб станет черстветь быстрее. Свежие травы и зелень в прохладе начнут быстрее увядать из-за влаги.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала об опасности пластиковых контейнеров для хранения пищи. Это касается не всей посуды, а только специально маркированной. Дело в том, поясняет эксперт, что некоторые виды пластика содержат в себе опасные химические элементы, например, Бисфенол А. В такой таре категорически запрещено хранить продукты.