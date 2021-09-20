Названа дата начала выплат семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в вузе в Перми

Выплачивать деньги пострадавшим и семья погибших при стрельбе в Пермском государственном университете начнут с 21 сентября. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин.

Известно, что семьям погибших при ЧП выплатят по одному миллиону рублей. Студентам и преподавателям, получившим огнестрельные ранения, полагается по 500 тысяч рублей. Тем, у кого иные травмы, - по 100 тысяч рублей.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. В результате шесть человек погибли, 28 пострадали.

Ранее глава Минздрава России рассказал о состоянии госпитализированных после стрельбы.